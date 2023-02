POL-F: 230222 - 0231 Frankfurt - Rödelheim: Fund einer Flugabwehrgranate

Frankfurt (ots) - (fue) Über Notruf teilte ein Zeuge am Mittwoch, den 22. Februar 2023, gegen 03.05 Uhr, mit, dass er soeben beobachten konnte, wie ein Täter einen schwarzen Koffer und eine helle Tüte aus einem in der Ottostraße abgestellten Pkw der Marke VW Fox entwendet hatte. Über die Mainzer Landstraße habe sich der Unbekannte in Richtung der Düsseldorfer ...

mehr