POL-F: 230117 - 0081 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Von der Taunusstraße in die Ausnüchterungszelle

Frankfurt (ots) - (dr) Eine Zivilstreife des 10. Polizeireviers nahm in der Nacht von Montag auf Dienstag (17. Januar 2023) in Niederrad einen mutmaßlichen Wandbeschmierer fest, der verdächtigt wird, an einer Autobahnunterführung ein Graffiti angebracht zu haben. Gegen 00:30 Uhr bemerkten Fahnder in der ...

