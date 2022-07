POL-F: 220722 - 0794 Frankfurt - Innenstadt: Mann läuft mit Messer durch die Innenstadt

Frankfurt (ots) - (dr) Eine 35 Jahre alte Frau sorgte am gestrigen Nachmittag in der Prächterstraße für einen Polizeieinsatz, nachdem sie ihren Vater mit einer Gabel verletzt hatte. Gegen 13:45 Uhr griff eine 35-jährige Frau ihren Vater in einer Ginnheimer Wohnung mit einer Gabel an und verletzte diesen unter anderem am Kopf. Er konnte in der Folge zusammen mit der ...

