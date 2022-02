Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220208 - 0141 Frankfurt-Innenstadt: Bei Fahrraddiebstahl festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 8. Februar 2022, gegen 01.00 Uhr, nahm eine Streife einen 43-jährigen Frankfurter am Börsenplatz fest. Der Tatverdächtige hatte versucht, mittels einer Eisenstange das Schloss eines dort befindlichen Fahrrades aufzuhebeln. Der Beschuldigte führte dabei in der hinteren Hosentasche ein griffbereites Küchenmesser mit sich.

