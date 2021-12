Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211229 - 1533 Frankfurt-Niederursel: 40-Jähriger nach Streit verletzt

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Dienstagabend, den 28. Dezember 2021, kam es in einer Wohnung in Niederursel zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 40-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Polizei gelang es kurz darauf, einen 26-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Gegen 17.40 Uhr hielten sich drei Männer in einer Wohnung in der Thomas-Mann-Straße auf, in der sie feierten und Alkohol konsumierten. In der Folge kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 40 Jahre alter Mann eine Stichverletzung am Hals erlitt. Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann, flüchtete anschließend aus der Wohnung. Der 40-jährige Geschädigte kam aufgrund der schweren Verletzung in ein umliegendes Krankenhaus, in dem er medizinisch versorgt wurde. Kurze Zeit später erschien der zuvor noch flüchtige 26-Jährige in anderer Sache auf dem 3. Polizeirevier. Aufgrund der umgehend eingeleiteten Ermittlungen erhärtete sich gegen ihn ein Tatverdacht, sodass er mit dem Ziel der richterlichen Vorführung vorläufig festgenommen wurde. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

