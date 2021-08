Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210827 - 1036 Frankfurt/Nieder-Eschbach: 14-Jährigen beraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 14-jähriger Frankfurter stieg am Donnerstag, den 26. August 2021, gegen 16.00 Uhr, an der Haltestelle Ben-Gurion-Ring Süd aus einem Bus der Linie 29 aus. Dort wurde er von zwei Jugendlichen aufgefordert, mit ihnen zu kommen. Aus Angst folgte er den beiden in Richtung der Kirche Am Bügel. Dort zog einer der Täter ein Messer, hielt es ihm an den Hals und forderte von ihm die Übergabe seiner Wertsachen. Der zweite Täter zog unterdessen einen Teleskopschlagstock und bedrohte ihn damit. Nachdem er seine Wertsachen, ein iPhone 11, Air Pods, 20 Euro Bargeld sowie die Nike-Umhängetasche übergeben hatte, gelang dem Geschädigten die Flucht.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 14-16 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Führte einen Teleskopschlagstock mit sich und hatte eine Schiene mit einem weiß/blauen Verband an der rechten Hand. Dunkel gekleidet, Turnschuhe, Jogginghose, Kapuzenpullover, Schlauchschal und Baseballkappe.

2. Täter: 14-16 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Südeuropäisches Erscheinungsbild. Führte ein Einhandmesser mit sich und wurde von seinem Mittäter mit "Pilo" (phonetisch) angesprochen. Ebenfalls dunkel gekleidet, Turnschuhe, Joggingschuhe, Kapuzenpullover, Schlauchschal und Baseballkappe.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell