Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210806 - 0944 Frankfurt-Zeilsheim: Dachstuhlbrand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von gestern auf heute (06. August 2021) kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bechtenwaldstraße, dessen unbewohnter Dachstuhl dabei teilweise ausbrannte. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise zeitnah löschen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Dach- und Gebäudeteile verhindern. Nach dem Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wohlbehalten in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe des finanziellen Schadens dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell