Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210705 - 0791 Frankfurt-Westend: Festnahme nach Pkw-Aufbrüchen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge verständigte am Sonntag, den 4. Juli 2021, gegen 03.45 Uhr, die Polizei und teilte mit, dass soeben in der Straße Im Trutz Frankfurt eine Person unterwegs sei, die bereits mehrere Autos aufgebrochen habe. Bei Eintreffen der Funkstreife des 3. Polizeirevieres konnte der Tatverdächtige auf dem Beifahrersitz eines Volvo V70 ausgemacht werden. Als er die Polizei erblickte, versuchte er noch, zu Fuß in Richtung der Gervinusstraße zu flüchten. An der Ecke zur Leerbachstraße konnte er jedoch eingeholt und festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 37-jährigen Frankfurter. Diebesgut konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. In der Straße Im Trutz Frankfurt waren insgesamt neun Fahrzeuge aufgebrochen worden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Volvo V70, zwei VW Golf, einen Volvo V60, einen VW Tiguan, einen Mercedes C-Klasse, einen Audi A3, einen Honda Civic sowie einen Mercedes E-Klasse. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell