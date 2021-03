Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210326 - 0359 Frankfurt-Fechenheim: Fahrgäste bei Vollbremsung verletzt

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend gerieten ein Autofahrer und der Fahrer eines Linienbusses in Streit. Dieser endete mit einer Vollbremsung des Busses, wodurch zwei Fahrgäste im Innenraum stürzten und sich verletzten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog gegen 20:00 Uhr der 55-jährige Fahrer eines Ford vor den Linienbus und bremste diesen aus. Vorausgegangen war der Aktion ein Vorfall, bei dem der Autofahrer aufgrund des Schwenkradius des Busses selbst stark abbremsen musste. Aufgrund des vor ihm stark abbremsenden Autos leitete der 62-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein, um ein Auffahren auf das Auto zu verhindern. In der Folge stieg der Autofahrer aus und es ergab sich ein kurzes Wortgefecht. Anschließend fuhr der Autofahrer davon. Zu diesem Zeitpunkt wussten weder der Bus- noch der Autofahrer, dass durch die Vollbremsung zwei Fahrgäste im Bus gestürzt waren und sich verletzt hatten. Eine 16-Jährige verletzte sich am Knie, eine 64-Jährige am Oberköper und Arm. Beide mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei ermittelte den Autofahrer anhand seines Kennzeichens und führte ihn den strafprozessualen Maßnahmen zu. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

