POL-F: 210318 - 0330 Frankfurt-Flughafen: Papiertücher auf Toilette angezündet

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18.03.2021) haben Unbekannte im Bereich des "The Squaire" am Frankfurter Flughafen mutmaßlich einen Stapel Papiertaschentücher auf einer öffentlichen Toilette angezündet.

Nachdem zunächst ein Zeuge um Mitternacht die brennenden Papiertücher gemeldet hatte, konnten diese zügig von der Feuerwehr gelöscht werden. Es kam dabei zu keiner Gefährdung von Personen. An einigen Fliesen in der Toilette entstand jedoch geringer Sachschaden.

Das Brandkommissariat hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen.

