Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210304 - 0260 Frankfurt-Sindlingen/Riedberg: Wahlplakate beschädigt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 03. März 2021, gegen 19.30 Uhr, wurde die Polizei über sechs Jugendliche informiert, welche im Bereich Sindlinger Bahnstraße/Huthmacherstraße Wahlplakate beschädigten.

Vor Ort eingetroffen konnte festgestellt werden, dass insgesamt neun Plakate abgerissen worden waren. Die Fahndung nach den Jugendlichen, die etwa 16-17 Jahre alt sind und dunkel gekleidet waren, verlief ohne Ergebnis.

Am gleichen Tag, gegen 20.15 Uhr, ging ein weiterer Hinweis auf eine Person ein, welche an Wahlplakaten manipulierte, diesmal aus der Altenhöferallee. Mit einer Zange waren die Kabelbinder von sechs Wahlplakaten durchtrennt worden. Die Plakate selbst wurden abgenommen und umgedreht. Der Polizei gelang die Festnahme des Tatverdächtigen, eines 32-jährigen Frankfurters. Auf sein Tun angesprochen gab er an, nicht aus politischen Motiven gehandelt zu haben. Vielmehr würde ihn die gesamte "Plakatierung nerven" und er könne "die Gesichter nicht mehr sehen". Ob der Beschuldigte für weitere Sachbeschädigungen dieser Art verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell