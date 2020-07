Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200730 - 0764 Frankfurt-Niederursel/Praunheim: Autos aufgeknackt

Frankfurt (ots)

Bislang unbekannte Täter waren zwischen Dienstag (28.07.2020) und Mittwoch (29.07.2020) in den Stadtteilen Praunheim und Niederursel auf Diebestour und brachen gleich in mehrere Pkw ein. Die Fahrzeuge der Geschädigten parkten im genannten Zeitraum im öffentlichen Verkehrsraum, ein VW Tiguan befand sich im Muthesiusweg, zwei Pkw der Marke Audi standen auf dem Gerhart-Hauptmann-Ring. Ohne auch nur einen Schaden zu verursachen, gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in die Innenräume der verschlossenen Fahrzeuge und machten sich am Interieur zu schaffen. Aus einem Auto bauten sie das festeingebaute Navigationssystem aus, in den beiden anderen Fällen ließen sie die Fahrerairbags mitgehen. An den Pkw entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 -11400 in Verbindung zu setzen.

