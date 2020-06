Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200602 - 0530 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 51-jährige Frau bot am Montag, den 01. Juni 2020, gegen 08.45 Uhr, in der Kaiserstraße eine Halskette zum Verkauf an. Dabei kam es zum Zusammentreffen mit einer 39-jährigen Frau, die zunächst Kaufinteresse an der Kette zeigte. Noch während des Verkaufsgespräches riss die 39- Jährige der Geschädigten die Kette vom Hals. Daraus entwickelte sich ein heftiger Streit, in dessen Verlauf der Geschädigten noch eine weitere Kette vom Hals und ein Reif vom Arm gerissen wurden. Die Auseinandersetzung dauerte etwa 15 Minuten und endete damit, dass die Beschuldigte die 51-Jährige mit einem abgebrochenen Flaschenhals angriff und damit leicht an der Schulter verletzte. Durch Zeugen wurde die Polizei verständigt, die die alkoholisierte Beschuldigte festnahm.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell