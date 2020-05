Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200528 - 0517 Frankfurt-Bornheim: Junge Frau wird Opfer von Sexualdelikt

Frankfurt (ots)

(ne)Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:00 Uhr kam es im Bereich der Friedberger Landstraße zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine 21-jährige Frau. Das Opfer konnte flüchten und Hilfe holen. Die 21-Jährige hatte sich zuvor mit einem 22-jährigen Bekannten in Frankfurt verabredet. Schließlich traf sich die junge Frau mit dem 22-Jährigen und seinem 20-jährigen Bekannten. Zu dritt fuhren sie schließlich mit dem Auto des 20-Jährigen in eine ruhige Seitenstraße der Friedberger Landstraße und tranken gemeinsam Alkohol. Jetzt wurden die beiden Männer immer zudringlicher und versuchten die junge Frau gegen ihren Willen unsittlich zu berühren. Schließlich gelang es der 21-Jährigen Dank heftiger Gegenwehr sich zu befreien und wegzulaufen. Völlig aufgelöst rannte die junge Frau auf die Friedberger Landstraße, wo ein Autofahrer auf sie aufmerksam wurde und den Notruf wählte. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Männer später an ihren Wohnsitzen in Mühlheim und Erlensee vorübergehend festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell