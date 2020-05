Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200527 - 0515 Frankfurt-Rödelheim: Gestohlener Roller sichergestellt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine Streife des 11. Polizeirevieres wollte am Dienstag, den 26. Mai 2020, gegen 19.25 Uhr, den Fahrer und den Sozius eines Rollers überprüfen, der auf dem Rödelheimer Parkweg unterwegs war.

Nachdem der Roller gehalten hatte, versuchten die beiden Personen, die Flucht zu ergreifen. Beide konnten nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der Roller, ein Kleinkraftrad der Marke Yiying, wurde in der Zeit von Montag, dem 25. Mai 2020, 20.00 Uhr und Dienstag, den 26. Mai 2020, 05.05 Uhr, in der Alzeyer Straße entwendet. Bei den beiden festgenommenen Personen handelt es sich um zwei Frankfurter im Alter von 18 Jahren (Fahrer) und 16 Jahren (Sozius). Der 18-Jährige gab an, Kokain konsumiert zu haben, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die beiden Personen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Der entwendete Roller und der Helm konnten dem Geschädigten später wieder übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell