Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200527 - 0513 Frankfurt-Bockenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 26. Mai 2020, gegen 16.25 Uhr, befuhren ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes, ein 32-Jähriger mit seinem Toyota und eine 48-Jährige mit ihrem Audi in der genannten Reihenfolge die Rosa-Luxemburg-Straße, in Richtung der Nordweststadt. Kurz nach Einfahrt in den "Miquelknoten" musste der 53-Jährige abbremsen, da sich dort eine Baustelle befindet und der Verkehr auf eine Fahrspur reduziert wird. Hier fuhr der 32-Jährige dem Mercedes ins Heck. Schließlich fuhr noch die 48-Jährige auf den Toyota auf. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden (die Gesamtsumme dürfte sich auf mehr als 24.000 EUR beziffern). Der 32-jährige Fahrer des Toyota und die 48-jährige Fahrerin des Audi wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide konnten nach erfolgter ambulanter Behandlung wieder aus den Krankenhäusern entlassen werden. Die Rosa-Luxemburg-Straße musste in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Norden zwecks Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten voll gesperrt werden.

