Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200207 - 0127 Frankfurt-Ostend: Diebstahl eines Motorrollers

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 6. Februar 2020, gegen 13.30 Uhr, war ein 61-jähriger Frankfurter mit seinem Motorroller unterwegs auf der Hanauer Landstraße. In Höhe der Hausnummer 81 hatte sein Gefährt einen Defekt, weswegen der 61-Jährige den Roller an einem Fahrradständer abstellte und anschloss. Als er gegen 23.30 Uhr zurückkehrte, musste er den Diebstahl seines Rollers feststellen. Es handelt sich dabei um einen roten Yamaha 4VA mit dem grünen Versicherungskennzeichen 597BVB. An dem Fahrzeug ist das Sitzpolster gerissen und mit Klebeband geflickt. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Motorrollers erbittet das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510500.

