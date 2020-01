Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200113 - 0039 Frankfurt-Gallus: Handtaschenraub im Treppenhaus

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Morgen (12.01.2020), gegen 9:10 Uhr, raubten zwei bislang unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus einer Frau die Damenhandtasche.

Die 55-jährige Geschädigte befand sich zur genannten Zeit auf dem Weg zu einem Verwandten in die Schwalbacher Straße. Dort betrat sie ein Mehrfamilienhaus. Als sie die Wohnung des Verwandten über das Treppenhaus aufsuchte, kamen ihr zwei unbekannte Männer entgegen. An der Wohnungstür angelangt entriss ihr einer der beiden Täter die von ihr mitgeführte Handtasche (grau mit goldenen Ornamenten) mit ca. 95 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten. Beide Täter verließen mit der Beute das Haus über die Treppe und flüchteten zu Fuß unerkannt in Richtung Kriegkstraße. Die Frau blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, südländisches Erscheinungsbild, sprachen Deutsch, Haupttäter trug Bart, ein der Täter war mit einer schwarzrot gesteppten Jacke bekleidet

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 in Verbindung zu setzen oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

