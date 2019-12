Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191203 - 1236 Frankfurt-Preungesheim: Einbruch in Lagerhalle

Frankfurt (ots)

(em) Von Sonntag (01.12.2019) auf Montag (02.12.2019) sind Unbekannte in eine Lagerhalle eingebrochen und haben dort Gegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun.

Die Tat hat sich mutmaßlich zwischen 08.00 Uhr (Sonntag) und 06.10 Uhr (Montag) morgens zugetragen. Nach bisherigen Ermittlungen sind unbekannte Täter in der August-Schanz-Straße in eine Lagerhalle eingedrungen und haben dort verschiedene Geräte sowie Bargeld entwendet. Anschließend haben sie mitsamt der Beute die Flucht ergriffen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer hat in dem besagten Zeitraum Beobachtungen gemacht, welche für die Ermittlungen zielführend sein könnten? Es ist wahrscheinlich, dass die Täter für den Transport der Beute ein Fahrzeug bzw. einen Transporter verwendet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

