Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr ereignete sich im Helvetia Parc in Groß-Gerau eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, den vor dem Eingang des Fitnessstudio "FitnessKing" geparkten dunkelblauen Cupra Leon des Geschädigten. Im Anschluss hieran entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152 175-0 in Verbindung zu setzen.

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