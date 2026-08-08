POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Groß-Gerau (ots)
Am Dienstag, den 28.07.2026, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr ereignete sich im Helvetia Parc in Groß-Gerau eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, den vor dem Eingang des Fitnessstudio "FitnessKing" geparkten dunkelblauen Cupra Leon des Geschädigten. Im Anschluss hieran entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152 175-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Groß-Gerau
Europaring 15
64521 Groß-Gerau
Telefon: 06152 175-0
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