PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Dienstag, den 28.07.2026, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr ereignete sich im Helvetia Parc in Groß-Gerau eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, den vor dem Eingang des Fitnessstudio "FitnessKing" geparkten dunkelblauen Cupra Leon des Geschädigten. Im Anschluss hieran entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152 175-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Groß-Gerau
Europaring 15
64521 Groß-Gerau

Telefon: 06152 175-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren