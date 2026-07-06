Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Gasflaschen im Visier Krimineller

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Firmengelände in der Ginsheimer Straße ist in der Zeit zwischen Samstagabend (04.07.) und der Nacht zum Montag (06.07.) von Kriminellen heimgesucht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter unberechtigt Zugang und entwendeten anschließend 46 Flaschen mit Kältemittel für Fahrzeugklimaanlagen. Für den Abtransport dürften die Unbekannten ein Fahrzeug verwendet haben. Möglicherweise konnten sie dabei von Zeugen beobachtet werden?

Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise entgegen.

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