Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: 77-jähriger Mann wird vermisst - Wer hat ihn gesehen?

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Roßdorf-Gundernhausen (ots)

Seit heute, Donnerstag (19.03.), wird der in Roßdorf-Gundernhausen wohnende Herr Salvatore ONORATO vermisst. Er verließ am Donnerstag gegen 09.45 Uhr seine Wohnung. Zuletzt wurde der Vermisste gegen 10 Uhr in der Hauptstraße an der Haltestelle "Hauptstraße" gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 77-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die vermisste Person nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Personenbeschreibung / Besondere Hinweise ca. 170cm, kurzes weißes Haar, weißer kurzer Vollbart, schlanke Statur, trägt vermutlich eine dunkelblaue Jacke. Besonders auffällig ist, dass Herr ONORATO aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht richtig sprechen und laufen kann. Zeugen, die Hinweise auf seinen Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06154- 63300 an die Polizeistation Ober-Ramstadt oder den Notruf 110 zu wenden. gefertigt: Petermann, PHK

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