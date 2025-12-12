PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 61-Jährigen

POL-DA: Grasellenbach: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 61-Jährigen
Grasellenbach (ots)

Seit Montagabend (08.12.) wird der 61-jährige Sergei Ibach aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Brunhildstraße in Grasellenbach vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass Herr Ibach dringend auf wichtige Medikamente angewiesen ist.

Beschrieben wird Herr Ibach wie folgt: 1,65 bis 1,70 Meter groß, übergewichtig, graue, kurze Haare und grauer Bart. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Herr Ibach ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs.

Wer den Vermissten gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

