Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger
Wer kann Hinweise geben?

POL-DA: Griesheim: Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger / Wer kann Hinweise geben?
Griesheim (ots)

Bereits seit Anfang September wird die 13-jährige Zainab Salman aus Griesheim vermisst. Im Rahmen von polizeilichen Suchmaßnahmen konnten keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der 13-Jährigen erlangt werden, weshalb nun die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Letztmalig wurde sie am Donnerstag (4.9.) von Familienangehörigen in Griesheim gesehen. Zainab Salman ist ca. 1,75 Meter groß, schlank und hat hüftlanges/schwarz-braunes Haar. Sie könnte schwarz-weiße Schuhe tragen sowie eine schwarze Handtasche mit sich führen.

Hinweise zur Vermissten können beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 oder bei jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

