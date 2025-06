Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zwingenberg - Verkehrsunfall mit mehreren Leichtverletzten.

Zwingenberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen kam es am Sonntag (08.06.2025) gegen 15:00 Uhr im Bereich der Kreuzung BAB A5, Anschlussstelle Zwingenberg und der K67. Ein PKW Skoda, besetzt mit drei Personen befuhr die K67 von Zwingenberg in Richtung Rodau. Aus der Gegenrichtung näherte sich ein PKW Mazda, besetzt mit 2 Personen, und wollte nach links auf die A5 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen übersah dabei der Wagenlenker des Mazda den entgegenkommenden Skoda. Bei dem Zusammenstoß wurde der Skoda gegen einen an der Kreuzung wartenden PKW Opel, besetzt mit 2 Personen und einem Hund, geschleudert. Insgesamt wurden 5 Personen leicht verletzt, der Hund blieb unversehrt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, an ihnen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro.

Die weitere Unfallermittlungen der Polizeistation Bensheim dauern an.

