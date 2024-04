POL-DA: Lampertheim: 55-jährige Frau vermisst / Wer kann Hinweise geben?

Brensbach (ots) - Bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Kindergartens haben bislang noch unbekannte Täter im Laufe des Wochenendes unter anderem Kleingeld erbeutet. Zwischen 13 Uhr am Freitag (19.04.) und 11 Uhr am Sonntag (21.04.) drangen die Kriminellen gewaltsam in Hütte des Waldkindergartens ein und entwendeten aus dem Inneren rund 10 Euro Kleingeld sowie einen Gutschein. Der entstandene Sachschaden ...

mehr