POL-DA: Reichelsheim: Polizei sucht Eigentümer von elektrischer Schubkarre und E-Scooter

Reichelsheim (ots)

Das Kommissariat 41 der Polizei in Erbach ist aktuell auf der Suche nach den rechtmäßigen Besitzern eines sichergestellten E-Scooters sowie einer elektrischen Schubkarre. Bereits am 23. Januar bzw. am 15. Februar hatten Polizeikräfte den Scooter der Marke "Rockourlife" und die grüne Schubkarre der Marke "Zipper" im Rahmen von Durchsuchungen wegen mehrerer Einbrüche in Gartengrundstücke im Bereich Reichelsheim bei einem Verdächtigen gefunden. Sichergestellt wurde damals zudem mittlerweile bereits Eigentumsdelikten zugeordnetes Diebesgut, vor allem Fahrräder.

Es besteht der Verdacht, dass die beiden auf dem Foto abgebildeten Gegenstände ebenfalls gestohlen wurden. Bisher konnte der E-Scooter und die elektrische Schubkarre noch keiner Straftat zugeordnet werden. Bis zum jetzigen Zeitpunkt bleibt daher unklar, wem die Dinge tatsächlich gehören.

Vor diesem Hintergrund fragen die Ermittler: Wer erkennt den Scooter oder die Schubkarre wieder? Wer kann Hinweise zur Herkunft geben? Das Kommissariat 41 ist unter der Rufnummer 06062/9530 zu erreichen.

