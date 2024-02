POL-DA: Rüsselsheim: Zündelei an Schuhkaktus geht glimpflich aus

Neckarsteinach (ots) - Zwischen Mittwoch und Donnerstag (14./15.02.) beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf, der in der Nähe der Postfiliale in der Hauptstraße geparkt war. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 2500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten in Hirschhorn unter 06272-9305-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

