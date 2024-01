Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht - Verursacher hinterlässt einen Außenspiegel

Schaafheim OT Mosbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen (06.01) kam es in der Radheimer Straße in Mosbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 02:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Radheimer Straße entlang. Hierbei fuhr er gegen einen geparkten blauen VW Passat.

An dem auf Höhe der Hausnummer 20 geparkten PKW entstand ein Schaden an der hinteren linken Seite von der Beleuchtung bis zur hinteren Tür. Der Schaden liegt bei ca. 1.500 EUR.

Der Verursacher fuhr im weiteren Verlauf die Radheimer Straße weiter und stieß in der Straße Am Mühlberg gegen eine Garagenmauer. An dieser entstand ebenfalls ein Schaden.

Bei dem Unfall verlor der Unfallverursacher seinen linken Außenspiegel.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell