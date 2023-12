POL-DADI: Reinheim-Ueberau: von Unfallstelle geflüchtet/Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots) - Erbach: Am Samstag (09.12.) zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Mitsubishi, welcher auf dem Parkplatz des DM Marktes in der Werner-von-Siemens-Straße geparkt war. Etwa 1000 Euro wird die Fahrzeughalterin die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Fahrzeugheck auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher ...

