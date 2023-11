Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Biblis (ots)

In der Zeit vom 04.11., 13:00 Uhr, bis zum 05.11., 12:40 Uhr, wurde in der Pommernstraße 2 ein geparktes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim (Tel.: 06206/9440) in Verbindung zu setzen.

