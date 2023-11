Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau

Bischofsheim: E-Scooter und Motorroller entwendet

Ermittler prüfen Zusammenhang

Groß-Gerau / Bischofsheim (ots)

Nachdem am Mittwoch (01.11.) sowohl in Groß-Gerau als auch in Bischofsheim zwei Fahrzeuge entwendet wurden, hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

In Bischofsheim geriet ein schwarzer E-Scooter der Marke "SoFlow" in das Visier von bislang unbekannten Tätern. Die Kriminellen griffen sich das auf dem Bahnhofsplatz stehende Fahrzeug und flüchteten unbemerkt mit ihrer Beute. Zur Tatzeit war an dem E-Scooter das Versicherungskennzeichen "627 SHI" angebracht.

Zudem hatten es in Groß-Gerau bislang unbekannte Diebe auf einen in der Sudetenstraße geparkten Motorroller von Peugeot abgesehen. Diesen entwendeten sie und suchten anschließend das Weite. An dem Motorroller war das Versicherungskennzeichen "485 JAA" angebracht.

Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell