POL-DA: Viernheim: Zigarettenautomaten im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (22.10.) wurden nach aktuellem Kenntnisstand fünf Zigarettenautomaten von Kriminellen aufgesucht. Unter Anwendung von Gewalt machten sie sich an Automaten in der Robert-Koch-Straße, in der Rathausstraße, der Weinheimer Straße, der Blauehutstraße und im Heinrich-Lanz-Ring zu schaffen.

In allen Fällen entwendeten die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand Geld. Wie viel Beute sie genau machten und wie hoch die Schäden sind, muss noch ermittelt werden. Die Ermittlerinnen und Ermittlern gehen von einem Tatzusammenhang aus.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

