Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Autohaus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle versuchten sich am frühen Freitagmorgen (20.10.) gegen 02:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Autohaus in der Hilpertstraße zu verschaffen. Dabei löste die Alarmanlage des Gebäudes aus. Aufgeschreckt durch den Alarm ließen sie nach derzeitigem Kenntnisstand von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Tatverdächtige geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat K21-22 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151 / 969-0).

