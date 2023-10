Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Eberstadt/Pfungstadt: Über 10.000 Euro bei Durchsuchungen sichergestellt

Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Darmstadt/Eberstadt/Pfungstadt (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (17.10.) haben in Darmstadt, in Eberstadt und in Pfungstadt Durchsuchungsmaßnahmen des Darmstädter Rauschgiftkommissariats (K34) stattgefunden. Die Ermittlerinnen und Ermittler wurden hierbei unter anderem von Spezialkräften und Diensthundeführern unterstützt.

Wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels standen drei Tatverdächtige im Alter zwischen 30 und 33 Jahren aus Darmstadt, Eberstadt und Pfungstadt seit längerem im Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Heute gegen 6 Uhr haben die Einsatzkräfte die Wohnungen der Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassenem richterlichen Beschlusses durchsucht.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten 600 Gramm Haschisch und über 10.000 Euro Bargeld sicher. Auch diverse Handys und Waffen, unter anderem ein Einhandmesser und einen Teleskopschlagstock, nahmen die Einsatzkräfte in amtliche Verwahrung.

Gegen 13 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Die drei Tatverdächtigen werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell