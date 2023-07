Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstagnachmittag (15.7., 15.30 Uhr) und Donnerstagmittag (20.7., 12.15 Uhr) geriet ein in der Landwehrstraße abgestellter Ford in den Fokus Krimineller. Das Fahrzeug war hierbei auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt, der sich in der Nähe der angrenzenden Kasinostraße befindet. Die Täter zerstörten in der genannten Zeit auf gewaltsame Weise eine Scheibe des Fahrzeuges. Im Anschluss ließen sie aus bislang unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und traten unerkannt die Flucht an. Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Darmstädter Kripo (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell