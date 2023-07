Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Darmstadt-Dieburg: Drogen im Straßenverkehr

Polizei stoppt berauschte Fahrer

Kreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Berauschte Autofahrer hatten Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagnachmittag (17.7.), bei Verkehrskontrollen in der Zeit zwischen 13.00 und 17.30 Uhr im Landkreis Darmstadt-Dieburg, im Visier.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter 49 Fahrzeuge und kontrollierten 66 Personen. Dabei bestand bei drei Personen der Verdacht des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel, weswegen im Anschluss Blutentnahmen durchgeführt wurden. So reagierten etwa Drogentests bei einem 36 Jahre alten Autofahrer in Bickenbach in der Zwingenberger Straße sowie bei einem 23 Jahre alten Fahrer in Weiterstadt "Im Rödling" positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Beide wurden vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache gebracht.

Des Weiteren wurden zwei Personen festgestellt, die ohne erforderliche Fahrerlaubnis am Steuer saßen. Die Verkehrskontrollen waren Teil einer Beschulung von neun Beamtinnen und Beamten mithilfe fachkundiger Kollegen des Polizeipräsidiums Südhessen zum Thema "Drogenerkennung im Straßenverkehr", die sich an die theoretische Schulung anschlossen.

