Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Haschisch sichergestellt/Anzeige gegen zwei 19-Jährige

Bischofsheim (ots)

Nach einer Polizeikontrolle in der Nacht zum Sonntag (09.07.) an der Fußgängerbrücke "Am Flurgraben" müssen sich zwei 19-Jährige nun in einem eingeleiteten Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Kurz nach Mitternacht überprüften die Ordnungshüter das Duo. Bei der Durchsuchung eines der Männer beschlagnahmten sie zunächst eine Kleinstmenge Haschisch. Seinem Begleiter konnten sie anschließend einen Plastikbeutel mit über 80 Gramm der Droge zuordnen. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnten später zwar keine weiteren Drogen mehr aufgefunden werden aber Utensilien, die auf Drogenkonsum hinwiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell