POL-DA: Viernheim: Schwarzer Mercedes gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots) - An einem in der Ostendstraße geparkten Mini Cooper schlugen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (09.07.), gegen 2.00 Uhr, eine Scheibe ein und entzündeten anschließend den Fahrzeuginnenraum. An dem Auto entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 10.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass zudem an einem davor geparkten Fahrzeug ebenfalls eine ...

