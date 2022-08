Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 220, Lkr. Konstanz) Feuerwehr muss Radfahrer bergen (16.08.2022)

L 220 (ots)

Am Dienstagabend ist ein Radfahrer auf dem Radweg neben der Landesstraße 220 zwischen Langenrain und Liggeringen verunfallt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Ein 18 Jahre junger Mann fuhr mit einem Pedelec von Langenrain in Richtung Liggeringen. Aus unbekannter Ursache kam der 18-Jährige nach links vom Radweg ab und stürzte eine Böschung hinunter. Dabei verletzte er sich schwer. Aufgrund des unwegsamen Geländes barg die Feuerwehr Radolfzell, die mit vier Fahrzeugen und 13 Mann ausgerückt war, den jungen Mann mit einer Drehleiter. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten anschließend zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Bergung musste die L 220 kurzzeitig gesperrt werden.

