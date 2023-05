Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei lädt Interessierte im Rahmen des Hessentags zur Fahrradcodierung und Fahrradregistrierung ein

Bild-Infos

Download

Pfungstadt (ots)

Um ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei im Rahmen des diesjährigen Hessentags an zwei Tagen Termine für eine Fahrradcodierung und Fahrradregistrierung an. Für beide Veranstaltungstage können sich Interessierte ab sofort (17.5.) anmelden.

Die Fahrradcodierung findet am Samstag, dem 3. Juni, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr statt. Eine Woche später, am Samstag, dem 10. Juni, ebenfalls von 10 bis 16 Uhr, werden Termine für die Fahrradregistrierung angeboten. Beide Termine finden im Bereich des Polizeibistros in der Kaplaneigasse am dortigen Präventionsstand der Polizei statt.

Wer interessiert ist und sich anmelden möchte, wird gebeten, sich ab Mittwoch, dem 17. Mai, unter der Rufnummer 06151/969-40444 werktags von 10 bis 14 Uhr anzumelden. Für beide Verfahren wird ein Ausweisdokument, der Eigentumsnachweis und das Rad selbst benötigt.

Wer sich über die Möglichkeiten zum Diebstahlschutz informieren möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen und kann sich während der gesamten Festtage von unseren Fachexperten am Präventionsstand Informationen einholen.

Worin unterscheiden sich die beiden Varianten?

- Die Fahrradcodierung ist inzwischen ein beliebtes Mittel, das eigene Fahrrad gegen Diebe zu schützen. Mittels eines Spezialgerätes wird die persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den Fahrradrahmen graviert. Dieser Code gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Der Dieb kann mit dieser Nummer nichts anfangen. Das Fahrrad wird für den Unbefugten relativ wertlos. Kinderfahrräder oder Velos mit Carbonrahmen sind für die Codierung nicht geeignet.

- Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, kann jedes Rad polizeilich registriert werden.

Fahrradbesitzer müssen sich nicht nur für eine Variante entscheiden, sondern können beide Service-Angebote nutzen. Das Rad kann codiert und registriert werden. Für die bessere Planbarkeit ist jedoch eine Anmeldung wie oben beschrieben erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell