POL-DADI: Unfallverursacher nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden gesucht

Darmstadt (ots) - Das 1. Polizeirevier in Darmstadt bietet für alle Interessierte am Dienstag, 23. Mai 2023 eine kostenlose Fahrradcodierung an. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr können Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ihre Drahtesel mit einer entsprechenden Eigentümer Identifikationsnummer in der Bismarckstraße auf dem Gelände des 1. Polizeireviers versehen ...

