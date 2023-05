Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Kontrollen durch Zivilfahnder/Drogen sichergestellt

Kreis Groß-Gerau (ots)

Beamte der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Groß-Gerau kontrollierten am Donnerstag (11.05.), in der Zeit zwischen 13.00 und 21.00 Uhr, unterstützt von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei, an Treffpunkten von Jugendlichen in Gernsheim, Riedstadt, Stockstadt, Biebesheim und Groß-Gerau insgesamt 61 Personen. Schwerpunkt der Überprüfungen lag auf dem Jugendschutz sowie der Eigentums- und Drogenkriminalität. Bei den Kontrollen wurden vorwiegend öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Schulen und Parks von den Ordnungshütern bestreift.

Bei acht kontrollierten Männern und Frauen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden jeweils mehrere Gramm Haschisch oder Marihuana gefunden. Ein 17-Jähriger hatte gar rund 36 Gramm Haschisch dabei. Sie erwarten nun alle Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes.

Gegen zwei 14 und 18 Jahre alte Jugendliche erstatteten die Ordnungshüter zudem Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Sie hatten ein Butterflymesser bzw. ein Springmesser einstecken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell