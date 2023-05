POL-DA: Birkenau: Einbruch in Bäckerei/Tür aufgehebelt und Geld entwendet

Birkenau (ots) - Am Mittwoch den 10.05.2023 ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hauptstraße in Birkenau zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer SUV beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein weißes Fahrzeug fuhr, entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden ...

