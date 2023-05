Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tasche lockt Kriminelle an

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

Darmstadt (ots)

Auf eine in einem geparkten Auto zurückgelassene Tasche hatten es Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (9.-10.5.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Hotels "Am Kavalleriesand". Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zum Innenraum und schnappten sich das im Fußraum verstaute Gepäck, in dem sich unter anderem Geld befand.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall, nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen und rät:

Lassen Sie zu keinem Zeitpunkt Wertgegenstände und Taschen im Auto zurück. Ein Fahrzeug ist kein Tresor.

