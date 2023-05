POL-DA: Michelstadt: Tödlicher Flugunfall

Lützelbach (ots) - In der vergangenen Woche wurde in Lützelbach, in der Waldstraße, an einem dortigen Wohnhaus, welches an die Straße angrenzend, die Dachrinne in einer Höhe von 3 m beschädigt. Schadenshöhe ca. 500.- Euro. Ursächlich hierfür dürfte ein unbekannter LKW gewesen sein. Etwaige Zeugen, welche Angaben zum verursachenden Fzg. machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Höchst unter Tel. ...

