POL-ERB: Unfallflucht mit Sachschaden an Haus

Lützelbach (ots)

In der vergangenen Woche wurde in Lützelbach, in der Waldstraße, an einem dortigen Wohnhaus, welches an die Straße angrenzend, die Dachrinne in einer Höhe von 3 m beschädigt. Schadenshöhe ca. 500.- Euro. Ursächlich hierfür dürfte ein unbekannter LKW gewesen sein. Etwaige Zeugen, welche Angaben zum verursachenden Fzg. machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Höchst unter Tel. 06163 / 941-0 in Verbindung zu setzen.

