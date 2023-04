POL-ERB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Darmstadt (ots) - Die verdächtige Meldung eines Vermieters in der Eschollbrücker Straße hat am Donnerstagabend (27.4.) die Polizei auf den Plan gerufen und mündete in Festnahmen von Tatverdächtigen. Ein auffällig erhöhter Stromverbrauch in einem seiner vermieteten Räume hatte den Mann misstrauisch werden lassen. Als er nach dem Rechten sah, stieß er auf eine größere Menge Drogen und verständigte umgehen die ...

mehr