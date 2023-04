POL-DA: Bischofsheim: Geschwindigkeitsschilder auf Autobahn mit Farbe besprüht

Pfungstadt (ots) - Nachdem bislang Unbekannte am späten Samstagabend (22.4.) auf einen 30-Jährigen in der Berliner Straße losgegangen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Kurz vor 23 Uhr traf der 30-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand am dortigen Bahnhof auf eine Gruppe von fünf Männern. Hier soll er mit einem aus der Gruppe, beim Aussteigen aus dem Bus, ...

