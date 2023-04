Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tür hält Einbruchsversuch stand

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montagmorgen (24.4.) sind an der Tür eines Einfamilienhauses im Prinz-Christian-Weg, Hebelspuren noch unbekannter Einbrecher entdeckt worden. Glücklicherweise hielt die Balkontür dem kriminellen Vorhaben stand. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Freitagabend (21.4.) zurück. Auf noch nicht bekannte Weise hatten sich die Täter Zugang zu dem Grundstück verschafft, einen Balkon erklommen und dort versucht, in die Räume zu gelangen. Der von ihnen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell